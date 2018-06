Virgin Tonic : Quand Meghan et Harry rendent un vin de Bourgogne célèbre

L'engouement autour du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry a été tel que le moindre petit détail intéresse l'opinion publique. Et au Royaume-Uni, quand on a su quel vin avait été servi lors du dîner de Gala organisé par le Prince Charles pour célébrer le mariage de son fils, le-dit vin a connu un succès inattendu. Et devenez quoi, c'est un vin français - qui nous vient tout droit de Bourgogne ! Ainsi La cuvée "Les Sétilles" (dont la bouteille est vendue 18 euros) s'est arrachée au Royaume-Uni.

Quand Meghan et Harry rendent un vin français célèbre

Pour les plus curieux, le Daily Mail a dévoilé le menu : "entrées fines au canard, carpaccio de bœuf, canapés de truite, poulet à la sauge et légumes bio, un gâteau verveine aux fraises des bois"…avec un vin français donc et un vin de Californie (qui rappelle les terres de Meghan Markle). "D'après le Times, l'enseigne Lay & Wheeler aurait vendu 780 bouteilles des Sétilles en moins de deux heures après la révélation des menus nuptiaux", notre le Point. Côté cuvées, notez que celle de 2015 est déjà en rupture de stock. Alors, qui a dit que la France n'en n'avait plus dans ses vignes ?