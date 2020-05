Virgin Tonic : Quand Matt Damon fait la surprise à une infirmière des Côtes-d'Armor (VIDEO)

Voilà une rencontre à laquelle ne devait pas s'attendre Anaïs Manière, originaire de Saint-Samson-sur-Rance dans les Côtes-d'Armor ! Pourtant, ceci n'est pas une hallucination. La jeune infirmière qui témoignait pour une radio irlandaise sur son quotidien face au COVID-19 s'est retrouvée nez à nez avec l'un des acteurs les plus connus et les plus prolifiques de ces dernières années : Matt Damon. Au cas où vous auriez vécu dans une grotte ces deux dernières décennies, l'américain a notamment joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, Ocean's Eleven, Les Infiltrés ou encore Invictus. Alors, ça revient ?

Confiné près de Dublin avec sa famille, Matt Damon était sur place dans le cadre du tournage d'un film. Une information qui n'avait pas échappé à Anaïs Manière. "Il y a un mois, j’ai publié une photo de Matt Damon, sur mon compte Instagram. J’avais soigneusement remplacé le visage de son ex par le mien, et j’ai publié un message pour dire que je n’habitais pas loin de l’endroit où il est confiné. Je disais que je suis soignante et que j’aimerais entrer en contact avec lui. J’ai également appelé la radio locale." explique la jeune femme qui est restée bouche bée devant la caméra après l'apparition de l'artiste. Ce dernier, beaucoup plus à l'aise, a tenu à lui faire passer un joli message : "Merci beaucoup pour ce que tu fais Anaïs. Ça a été si dur pour tout le monde ! Heureusement, les gens ont finalement compris à quel point vous êtes en première ligne et à quel point ce que vous avez fait est extraordinaire. Je pense que c’est ce qui ressortira de ça. On ne vous regardera plus jamais de la même façon !".