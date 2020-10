Souvenez-vous de On a tout essayé, emission signée Laurent Ruquier. Vous l'avez peut-être oublié mais il fut un temps où Manu Payet campaient des personnages tous plus fous les uns que les autres. Et justement, lors du passage d'Hélène Ségara, il nous a offert le personnage de Francky Francky. Voyez plutôt :

Avouez, vous aussi, vous avez ri !