Virgin Tonic : Quand Manu Payet et Christine & Queens chantaient Would I Lie To You (VIDEO)

En décembre dernier, Manu Payet animait sur Canal + Le Show de Noël Must Go On- une soirée évènement qui, évidemment, nous a mis du baume au coeur en cette année 2020 si morose. Or, cette émission ne fut pas uniquement l'occasion de rire un peu : souvenez-vous, Manu et Christine & The Queens en avaient profité pour reprendre Would I Lie To You. Vous avez adoré ? Nous aussi. Alors en attendant le retour du Virgin Tonic le 23 août prochain (dès 6h), retour sur ce moment d'exception :

Patience, plus que quelques jours avant le retour du Virgin Tonic sur les ondes de Virgin Radio !