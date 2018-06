La Coupe du monde bat son plein ! Lancée la semaine dernière par une performance de Robbie Williams, la compétition conitnue de faire vibrer les fans qui, de plus en plus nombreux, assistent aux matches. Mais vous le savez, dans les stades, l'alcool est interdit. Que ce soit en France ou en Russie, on ne rentre pas dans un stade avec de l'alcool. Mais qu'à cela ne tienne : certains supporters Colombiens ont trouvé THE technique pour faire entrer leurs stocks. Et vous n'allez pas en revenir :

These Colombian fans sneaked Vodka into the stadium yesterday using fake binoculars. ????????

Genuis, fair play lads! ???????????? pic.twitter.com/cfa4FlNss8

— Casual Ultra (@thecasualultra) 20 juin 2018

Pour faire entrer de l'alcool dans le stade, ces supporters ont eu l'excellente idée de remplir des jumelles factices avec de l'alcool. Oui, vous avez bien lu : des jumelles factices. Et parce qu'ils ne font pas les choses à moitié, ils avaient même pensé à leurs verres à shots. Evidemment, ils ont posté leurs prouesses sur Twitter - de quoi en inspirer plus d'un. Mais n'oubliez pas, l'alcool se consomme avec modération !