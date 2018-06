Virgin Tonic : Quand les Mcdo de Suède offraient des casques de réalité virtuelle dans leurs Happy Meal...

Qu'on soit enfant ou non, on a tous une passion pour les Happy Meal (avouez-le, vous aussi, vous avez renoncé à votre Mig Mac adoré pour un gadget Star Wars). En France, on a droit à des figurines Pokémon ou Petit Poney mais en Suède, on a le sens du Happy Meal : croyez-le ou non, en 2015, les McDo Suédois offraient des casques de réalité virtuelle dans leur Happy Meal. Bon, on vous prévient, ce n'est pas non plus un casque en dur : en fait, c'était un modèle pré-découpé à assembler. Mais, c'est déjà ça ! "Ce prototype reprend le principe du casque VR de Google, sobrement intitulé Google Cardboard, un carton prédécoupé dans lequel il faut simplement glisser les lentilles fournies avec ainsi qu’un smartphone pour pouvoir profiter des possibilités qu’offre cette nouvelle technologie", explique le média meltystyle.

Le casque de réalité virtuelle à assembler

A l'apoque, seul 3500 exemplaires de ce fameux casque étaient disponibles dans le pays. Evidemment, ce sont plus les grands enfants qui se sont pris de passion pour ces casques. mais qui sait, ça donnera peut-être des idées aux McDo français ? On l'espère en tout cas !