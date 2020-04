Virgin Tonic : Quand les gendarmes offrent des bonbons aux aide-soignants qu'il contrôlent

Les gendarmes de Perpignan ont décidé d’eux aussi faire un geste de gentillesse envers les aide-soignants qui travaillent encore… et ce, au moment de les contrôler ! Pour chaque soignant contrôlé au volant : un donuts ou une friandise est offert(e).

Des donuts pour les aide-soignants

Des rousquilles et des croquants aux amandes, des spécialités catalanes sont distribués aux médecins et aux infirmiers. Les gendarmes veulent surtout les remercier pour aller travailler chaque jour et précisent que ce type d’opération se poursuivra jusqu’à épuisement de leur stock. Ces biscuits ont été offerts par des entreprises du coin: une confiserie et un supermarché. Un joli geste en cette période difficile pour le personnel soignant.