Virgin Tonic : Quand les français font-ils leurs courses de Noël ?

Faire ses courses de Noël, c'est une véritable corvée : parcourir des kilomètres pour trouver THE cadeau, faire la queue pendant des heures, affronter les ruptures de stock (et les clients enragés), c'est clairement l'Enfer sur Terre. Alors pour s'épargner ça, tous les ans, on se dit que l'on va s'y prendre plus tôt. Sauf que tous les ans, c'est un échec. Résultat, on se retrouve à paniquer à dix jours du réveillon.

Rassurez-vous, si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes absolument pas seuls : 67% des français (en moyenne) déclarent faire leurs courses de Noël au dernier moment (soit entre le 14 et le 24 décembre). Si cette année vous vous retrouvez exactement dans cette situation, dîtes-vous que vous ferez mieux l'an prochain. Et si jamais vous n'avez aucune inspiration, sachez que l'on sait exactement ce que veulent les femmes françaises pour Noël !