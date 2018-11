Virgin Tonic : Quand les déclarations de Jean Lassalle finissent dans un morceau électro chill

Oui, musique et politique peuvent faire bon ménage, la preuve avec C'est la chancla! - morceau composé par Théo Coni, jeune DJ electro chill de 23 ans. Pendant que Martin Garrix peut se vanter d'être le meilleur DJ du monde, devant David Guetta ou encore Calvin Harris, il y des jeunes DJ français qui, eux, s'inspirent de nos personnages politiques. Pour les curieux, "le terme "la chancla" est issu du forum de jeuxvideo.com, blabla 18-25 et désigne littéralement "la tong" mais signifie plutôt "la Bérézina", explique ainsi BFM TV - notez que Jean Lassalle l'a employé au cours de la campagne présidentielle de 2017.

Dans ce titre, on retrouve ainsi un petit florilège des meilleures punchlines et déclarations de Jean Lassalle. "J'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de zéro", retrouve t-on par exemple. Croyez le ou non, le morceau fut un véritable succès : "Produit par la maison de disques marocaine Palm Therapy Sounds, la vidéo de Théo Coni a été vue près de 100.000 fois sur Facebook", souligne le média. De son côté, l'interessé a félicité le jeune DJ : "La musique adoucit les mœurs", a t-il écrit sur facebook.

Décidement, il serait temps de se mettre à la musique ! Après le maire de Taipei qui se met au rap, on passe à l'électro !