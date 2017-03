Virgin Tonic : Quand les candidats à la présidentielle sont interrogés par des enfants

Hier soir, plus d'un million de français étaient branchés sur C8 pour suivre l'émission de Melissa Theuriau - Candidats, au tableau ! Le principe était simple : Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean Luc Mélanchon se sont prêtés au jeu du questions / réponses avec des enfants. Vous savez ce qu'on dit, ils n'ont pas de filtre. Traduction, les enfants sont intransigeants et disent ce qu'ils pensent sans prendre de gants. Si vous l'avez manquée, voici un petit best of de l'émission.

1,3M de téléspectateurs devant #AuTableau !3e chaîne sur les 25-49 ans (7,3% de pda), FRDA<50 (7,3%) et 15-34 ans (9,1%)

Cette émission était l'occasion pour les candidats de s'adresser différemment à leur électorat mais surtout de convaincre encore plus. Ont-ils réussi ? Vous en êtes les seuls juges. Mais on aura au moins appris que François Fillon a été exclu trois jours, que Benoît Hamon a attaché un camarade à un arbre et qu'Emmanuel Macron a mangé du verre. Si vous l'avez manquée, l'émission est disponible en replay sur C8 !