Virgin Tonic : Quand les autorités retrouvent une piscine gonflable dans une cellule

On vous l'accorde, une piscine gonflable, ça se repère. Et pourtant, les autorités en ont bel et bien retrouvé une ! Direction la Charente-Maritime et plus précisément à la maison d’arrêt de Saintes… Les agents pénitentiaires ont récemment procédé à la fouille des cellules de la prison - jusque là, rien d'anormal. Mais tenez-bien, ils ont découvert une piscine gonflable !

Une piscine dans une cellule

Et ce n'est pas tout ! Selon la Dépêche, dans la même cellule, les agents ont retrouvé une chicha, un système chromecast et un modem 4G. Ces objets venaient de l’extérieur par les colis envoyés aux prisonniers... on vous laisse imaginer la tête des gardiens en tombant sur la piscine !