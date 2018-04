Virgin Tonic : Quand le Prince Harry invite ses ex à son mariage

On se tient prêt, le mariage le plus important de l'année de tiendra dans quelques semaines. Le 19 mai prochain, le Prince Harry épousera Meghan Markle qui notez-le, a décidé de payer elle-même sa robe de mariée (dont le prix est exorbitant). Mais un mariage pareil, ça coûte de l'argent, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la liste des invités - dévoilée récemment. Evidemment, on compte de nombreuses célébrités (Ed Shee­ran, Rihanna, James Blunt...). Mais attention, les ex du princes Harry pourraient bien faire partie de la fête.

Le mariage aura lieu le 19 mai prochain

Ainsi, selon le magazine Gala, "Les ex du prince Harry pour­raient égale­ment être invi­tées aux noces". Sur la liste des invités potentiels, on retrouve donc Cressida Bonas et Chelsy Davis. Voilà qui promet. Et pour les curieux, sachez que l'on a aussi le programme du mariage (et qu'il prévoit une traversée de la ville en calèche).

Et vous, inviteriez-vous vos ex à votre mariage ?