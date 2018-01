Virgin Tonic : Quand le PDG de la SNCF se retrouve dans un train retardé

Pour les usagers habitués à prendre le train, les retards ne sont que monnaie courante. Mais cette semaine, les passagers du TGV qui reliait Lille à Paris ont eu une petite surprise - et non, cette fois, ce n'était pas un contrôleur qui imitait Jacques Chirac. Retardé, le train transportait Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF en personne. Et parce que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, c'est lui qui a pris la parole pour expliquer la situation aux usagers.

Guillaume Pepy prête main forte au chef de bord. #SNCF #TGV pic.twitter.com/BWOI7tE5SE — Michaël Fleurbaey (@MichaelFBY) 16 janvier 2018

C'est un triste évènement (suicide sur les voies) qui a causé le retard du train de 13h13. Et plutôt que de déléguer, le PDG a préféré expliquer la situation aux passagers - comme le montre la vidéo prise par un autre passager et publiée plus tard sur Twitter. "Je suis dans la même situation que vous. Si j'ai d'autres infos, je reviendrai vers vous, le contrôleur reviendra vers vous, mais, voilà, je préférais venir vous voir.", déclare t-il. Ainsi, il a expliqué qu'il valait mieux repartir dans le sens inverse afin de rejoindre la ligne classique. Autrement, le train serait resté bloqué plusieurs heures sur les voies.