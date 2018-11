Virgin Tonic : Quand le maire de Taipei se met au rap !

Il n'y a pas si longtemps, on vous parlait de ce rappeur Bulgare qui, dans un clip, rendait hommage à Mbappé. Eh bien cette fois, on change de décor mais, pas de sujet : à Taipei (capitale de Taiwan), le maire s'est mis au rap, histoire de rester dans la course aux élections. on s'explique : "Le maire de la capitale de Taiwan enjoint ses administrés à bien se conduire dans un morceaux de rap", explique ainsi BFM TV.

Si une telle démarche aurait pu lui faire perdre sa crédibilité face aux électeurs, c'est en fait tout le contraire : Finalement, la vidéo a fait un buzz monumental sur la toile et la popularité du maire, elle, n'a fait qu'accroître. On vous laisse voir la vidéo et qui sait, peut-être que vous serez inspiré !