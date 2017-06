Virgin Tonic : Quand le fils de Céline Dion rappe à son concert (vidéo)

Si on savait que René-Charles, le fils de Céline Dion, appréciait le rap, on ne l'avait jamais vu en action ! C'est enfin arrivé lors d'un concert de sa mère à Copenhague au Danemark ce jeudi 15 juin. Alors que la star canadienne reprenait en live "Black Or White" de Michael Jackson, elle a diffusé un mini clip de son fils en train de rapper. Démonstration ci-dessous en images ! De son côté, Céline Dion s'est lâchée sur Missy Elliott et Britney Spears chez Ellen DeGeneres...

Seulement quelques secondes de séquence mais c'est un bon début pour le jeune homme de 16 ans ! Ce n'est d'ailleurs pas le seul invité surprise de la vidéo. On peut voir aussi à la fin de la séquence les deux jumeaux de Céline Dion, Nelson et Eddy Angélil. Mignon, non ? On guette en tout cas plus de featurings en famille dans le futur... Peut-être pour la comédie musicale consacrée à la vie de Céline Dion ?