Virgin Tonic : Quand le confinement inspire une parodie d'un tube d'Aya Nakamura (VIDEO)

Vous n'en pouvez plus de tourner en rond ? Vous avez regardé toutes les séries, lu tous les livres ? Ne bougez pas, le Virgin Tonic a trouvé la vidéo parfaite : les Franglaises (un collectif d'artistes) nous offre ainsi une petite reprise humoristique de Comportement (Aya Nakamura) : "Nous vous souhaitons un joyeux confinement, en attendant de vous retrouver sur les planches! Bon courage à tous, on pense à vous", écrivent les artistes. On vous laisse découvrir cette petite pépite :

Cette "vidéo parodique garantie 100% confinée" a été vue plus d'un million de fois sur Facebook. On vous laisse vous inspirer et nous refaire une jolie parodie comme celle-ci !