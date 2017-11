Virgin Tonic : Quand le compte Twitter de Donald Trump est désactivé... par un employé !

Cet employé de Twitter a fait ce que tous les utilisateurs du réseau social (et même les autres) rêvent de faire depuis des années : il a désactivé le compte de Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Pour rappel, le président des Etats-Unis compte quelques millions de followers et surtout, il a intégré le réseau social à sa stratégie de communication.

Toi le gars qui désactive le compte Twitter de #Trump avant de partir: tu es le soleil de ma journée. pic.twitter.com/LwX1lqZYiq — belladone (@Bellad0ne) 3 novembre 2017

L'employé à l'origine de la désactivation fêtait son dernier jour au sein de l'entreprise et à deux heures de son départ, il a voulu se faire un cadeau. Evidemment, vu de notre fenêtre, c'est drôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ex-employé ou non, il a pris quelques risques : "cette action tombe sous le coup du Computer Fraud and Abuse Act", explique le Parisien. "Cette loi fédérale contre le piratage a, par le passé, donné à la justice la possibilité de poursuivre des personnes qui étaient passées outre les accès auxquels elles étaient autorisées", poursuit le quotidien. Depuis cet incident, Twitter a pris des mesures pour éviter ce genre de désagrément. En attendant, l'employé a été le héros d'un jour de quelques milliers de personnes.