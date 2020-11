Virgin Tonic : Quand le Community Manager du Pape François like une photo sexy de Natalia Gribotto

On ne va pas se mentir, nous avons tous (au moins une fois) déjà liké un post par erreur sur les réseaux sociaux (on ne nous la fait pas, vous avez forcément déjà liké une photo de votre crush postée en 2011 alors que vous espionniez son compte)... et visiblement, c'est ce que vient de faire le community manager du Pape François. Par erreur, ce dernier aurait liké une photo plutôt osée postée par Natalia Gribotto - un mannequin brésilien qui cumule pas moins de 2,3 millions d'abonnés.

“Je pars au Vatican. Au moins, j’irai au paradis", a ainsi répondu la jeune femme en réalisant le buzz provoqué par ce simple like. Evidemment, il n'en faudra pas plus pour que la toile ne s'enflamme. Avec un compte suivi par 7,3 millions d’abonnés, il y a de fortes chances pour qu'une équipe de CM soit aux commandes... une boulette qui leur aura donné une jolie visibilité !