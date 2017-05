Virgin Tonic : Quand la voix du candidat espagnol à l'Eurovision part en cacahuètes !

Hier, on vous parlait dans Virgin Tonic d'un exhibitionniste sur la scène de l'Eurovision, c'est loin d'être le seul événement de la soirée de samedi soir ! Oui, le candidat espagnol a fait parler de lui avec une prestation pour le moins enthousiaste. Dans une ambiance ensoleillée, Manuel Navarro chante énergiquement "Do It For Your Lover" en chemise à fleurs et avec une chevelure qui rappelle étrangement celle de Julien Doré. Mais c'est à la fin du morceau que le drame se produit avec une note pas très très juste (à 2 minutes 24)... Jugez plutôt ci-dessous.

Une performance vocale qui n'a pas convaincu du tout le public de l'Eurovision. Manuel Navarro finit grand dernier de la compétition avec 5 points juste après l'Allemagne (qui avait terminé dernier les deux dernières éditions). Ca a été presque pire que l'équipe de Virgin Tonic à l'Eurovision ! En première position, on retrouve le Portugal avec 758 points. Salvador Sobral s'est imposé devant la Bulgarie (615 points) et la Moldavie (374) avec la chanson "Amar Pelos Dois".