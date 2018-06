Virgin Tonic : Quand la victoire du Mexique face à l'Allemagne fait littéralement vibrer le pays

Hier, dimanche 17 juin, le Mexique s'est imposé face à l'Allemagne avec 1-0. Et ça, clairement, c'est le tout premier exploit de la Coupe du Monde 2018. Alors que tout le monde voyait l'Allemagne l'emporter, un but de Lozano a changé la donne. Le Mexique a arraché la victoire et vsiblement, au pays, on a vibré au même moment. Mais quand on vous dit "vibrer", on vous parle carrément d'un séisme.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 juin 2018

Selon l’institut mexicain d’investigations géologiques et atmosphériques, un séisme se serait fait sentir au moment même où Lozano a marqué le but. « Le séisme détecté dans la ville de Mexico est d’origine artificielle (comprendre : pas dû à une activité terrestre). Cela serait dû aux sauts massifs des habitants lors du but de la sélection mexicaine lors du Mondial. », peut-on lire dans le 20 minutes. Eh bien, on voit déjà la Terre trembler s'ils arrivent en finale !