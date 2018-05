Virgin Tonic : Quand la police poursuit les conducteurs pour... leur offrir des places de ciné !

On a tendance à toujours faire remarquer quand les choses sont mal faites. Mais quand elle sont bien, il faut le dire aussi ! Et ça, la police de Niort l'a bien compris : il y a quelques jours, les policiers ont pris le temps d'observer les conducteurs. Et quand ils agissaient correctement au volant, ils les suivaient pour mieux leur offrir des places de cinéma. Nommée « Bien conduire, ce n’est pas du cinéma », l'opération a duré pas moins de deux heures, rapporte le média La nouvelle République.

"On voit toujours le côté répressif de la police, on voit toujours le mal", a expliqué Katia Feuillard, la policière à l’origine de la démarche. "Mais les gens qui conduisent très bien, il faut les récompenser." En tout, les policiers avaient dix places à distribuer : "C’est génial comme opération, je fais toujours attention au volant, surtout en ville. j’ai eu un petit coup de chaud, quand même !", a raconté un conducteur récompensé. Alors si vous êtes du genre à faire attention au volant, sachez qu'un jour, ça pourrait bien finir par payer !

Et puisqu'on parle de conduite, sachez qu'un canard s'est fait flasher à 52 khm/h. Non, ça n'a rien à avoir. Mais ça nous a fait rire.