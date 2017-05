On se prépare ! Ce soir, Alma se mesurera aux plus grands chanteurs européens pour défendre les couleurs de la France à l'Eurovision. Depuis Amir, un vent de nouveauté et de fraîcheur souffle sur la France et avec la chance, Alma nous fera gagner quelques points. A quelques heures de la compétition, le Virgin Tonic a voulu tenter sa chance. Clément, Laure, Ginger et Nico ont poussé la chansonnette et le perdant s'est vu obligé de porter un costume choisi par Camille pour le grand dîner au restaurant de Jean Imbert.. si vous avez manqué leurs performances, les voici !

C'est le moment ou jamais de soutenir votre candidat préféré ! @LaureVirgin va finir par chanter... enfin !! ???? #VirginTonic https://t.co/dlYSi4OKXJ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 12 mai 2017

Clément a choisi de reprendre Bruno Mars tandis que Ginger nous a fait un beau mélange (entre Le Coup de Soleil et Kyo). On ne va pas se mentir, ce n'est pas comme ça que l'on va gagner. MAIS, ils n'ont pas démérité ! On note l'audace de Laure qui nous aura préparé une chanson sur le thème des canards (non, on ne parle pas des animaux ! ). Bref, l'Eurovision est bien plus drôle dans le Virgin Tonic !

1. Laure

2. Nico du Bureau

3. Ginger

4. Clément

Nico a été le moins plébiscité

Vous l'aurez compris, c'est Nico qui a dû porter le costume de Torero ! Après avoir vécu l'Enfer pendant une semaine, Nico aura vécu une saison difficile ...! Mais bon, on l'aime pour ça.