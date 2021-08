Virgin Tonic : Quand l'équipe balance... sur l'équipe ! (VIDEO)

Le 23 août prochain, le Virgin Tonic fera son grand retour pour une toute nouvelle saison ! Dès 6h, Manu Payet, Nico, Clément, Ginger et Mélanie seront à l"antenne de Virgin Radio pour mieux vous réveiller. En attendant leur retour, vous le savez, nous fouillons dans les archives du Virgin Tonic. après la reprise de Comme un Boomerang, après I Would Never Lie To You par Manu et Christine & the Queens, place à l'équipe : qui se lève en retard ? Qui ne cuisine pas si bien que ça ? Réponse en vidéo !

Rendez-vous le lundi 23 août dès 6h sur les ondes de Virgin Radio !