Virgin Tonic : Quand Kit Harington se déguise en Jon Snow pour une soirée déguisée

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Jon Snow, héros de la saga Game of Thrones. Interprété par Kit Harington, le personnage n'aura pas eu de mal à s'imposer comme l'un des plus populaires. Et pour le coup, l'acteur britannique a été victime de cette popularité ! Invité avec sa fiancée Rose Leslie à une soirée costumée pour Halloween, Kit Harington s'est vu demandé une faveur un peu particulière.

Vous vous en doutez, Rose Leslie lui a demandé de se déguisé en Jon Snow ! « Elle m’a sorti un costume de Jon Snow ! », a-t-il raconté au magazine Heat. Et puisque le thème de la soirée était "mauvais goût", il était en plein dedans. Si vous décidez de vous déguiser en Jon Snow pour Halloween, on préfère vous prévenir : ça ne fera pas le même effet !