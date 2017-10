Virgin Tonic : Quand Katy Perry s'incruste (poliment) à un mariage !

Ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offre votre loyer, 10 000 euros en cash si vous êtes le premier à appeler la ligne rouge, mais aussi des news insolites ! Alors qu'on vient de découvrir le Top 3 des acteurs qui meurent le plus souvent au cinéma, Camille nous dévoile une info totalement dingue et elle implique la chanteuse Katy Perry ! Alors qu'elle logeait dans l'hôtel Four Seasons dans une petite ville du centre des Etats-Unis où elle donnait un concert dans le cadre de sa tournée mondiale Witness Tour, la chanteuse a appris que Hayley Rosenblum et Blonie Dudney célébraient leur union dans la salle de réception ! Ni une, ni deux, Katy Perry a souhaité faire une surprise aux mariés et aux invités en s'incrustant à la cérémonie !

BUZZ BITES: @KatyPerry Turns into Wedding Crasher Over the Weekend pic.twitter.com/mYQo4QDBay — The New Music Buzz (@TheNewMusicBuzz) 24 octobre 2017

"Elle est tout de suite allée demander aux mariés si elle pouvait s'incruster à leur mariage et ils ont tous les deux dit 'oui'", a expliqué à Amy Prada, une invitée du couple. Elle poursuit : "Tout le monde a été sous le choc et agréablement surpris. La chanteuse y est restée une quinzaine de minutes, a dansé avec le couple et n'a pas hésité à prendre des "selfies" avec tous les invités." Énorme ! Les mariés ne sont pas prêts d'oublier cette journée !