Quand Ikea devient tendance

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux sac Ikea et ils s'entassent dan vos placards ? Bonne nouvelle, on a peut-être trouvé un moyen pour vous en débarrasser : parce que la mode est de plus en plus surprenante, sachez que la tendance est aux sacs Ikea. Le principe est simple : l'idée est de prendre l'un de ces fameux sacs bleus et de le détourner : sous-vêtements, pantalons de jogging, chapeau ou top, vous avez l'embarras du choix.

Evidemment, tout cela est (à la base) une parodie - ou presque ! Tout est parti de la marque Balenciaga. Quand la maison a commercialisé un sac bleu électrique largement inspiré de ceux que l'on trouve chez le gérant suédois, la réponse de la chaîne ne s'est pas faite attendre. Depuis, la toile s'est emparée du phénomène et le sac à 1700 euros de la maison inspire tous les jours les internautes. Alors si vous ne savez plus comment vous habiller, vous pouvez tester ! Quoique, nous, on ne s'y risquerait pas....!