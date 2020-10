Virgin Tonic : Quand IKEA avait dévoilé un bob inspiré de son célèbre sac !

Rappelez-vous, lors de son défilé printemps-été 2016 pour Balenciaga, Demna Gvasalia, le créateur, avait surpris tout le monde en proposant une ré-interprétation audacieuse du tote bag FREKTA du géant suédois. Un véritable buzz pour la célèbre marque qui reprenait certains objets du quotidien pour les transformer en produits de luxe. À l'époque, le détaillant en meubles et décoration avait même répondu à la maison parisienne avec une campagne de son sac en polypropylène pleine d'humour. Et ce n'est pas tout.

Ces derniers temps, IKEA a donc souhaité surfer sur le buzz de son célèbre sac en proposant un bob intitulé KNORVA et vendu à 3,99 dollars. Un objet de mode qui pourrait bel et bien devenir le it de cet hiver. Pour celles et ceux qui souhaiteraient l'acheter, il faudra vous rendre sur le e-shop américain en cliquant ici. Le bob dont tout le monde parle pourrait bientôt arriver en France. Si c'était le cas, ça vous intéresserait ?