Virgin Tonic : Quand Gaël Monfils bat Benoît Paire à Fifa (VIDEO)

Confinement oblige, nos interactions sociales sont franchement limitées. Mais, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas se faire une petite partie de Fifa avec nos amis (à distance) ! Et justement, Gaël Monfils et Benoit Paire se sont affrontés récemment... jusque ici tout va bien. Mais, Gaël Monfils a marqué avec Cavani et lui a mis 2-1.

"LA CH**************TTE !" ???? match FIFA entre Gaël Monfils et Benoît Paire diffusé sur Twitch : https://t.co/LbDWUeHJ2r pic.twitter.com/TfNfBU50Ew — Prise Marteau (@PriseMarteau) April 17, 2020

En fait, Gael Monfils imite le même cri que Benoît Paire fait lorsqu'il perd un point… Benoît Paire avait choisi Liverpool et Gaël Monfils, le PSG. Ils se sont fait 5 matchs dont celui-ci qui a permis à Monfils de mettre une tannée à Paire... probablement la meilleure vidéo que vous verrez aujourd'hui !