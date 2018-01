Virgin Tonic : Quand faut-il faire l’amour pour être heureux ?

Ce matin, ce ne sont pas les news qui ont manqué ! On a notamment découvert le Top 3 des métiers qui séduisent le plus les hommes sur Tinder, ou encore l'histoire insolite de cette américaine qui divorce d'une calculatrice pour épouser le jeu Tétris. On continue de vous parler des relations et notamment du bonheur. Sachez qu'une étude britannique, réalisée par le site d'accessoires érotiques Lovehoney, il existe une recette au bonheur. Il s'agirait de passer une journée type au bureau, et de faire l'amour en rentrant du travail, et plus précisément à 19h37 !

L'étude indique que nos voisins anglais s'accordent sur un moment idéal pour faire l'amour, le samedi à 19 h 37 et que cela serait une réelle source de bonheur. Faire l'amour en rentrant du travail permettrait d'évacuer tout le stress et de ne jamais l'accumuler. Selon Richard Longhurst, co-fondateur du site coquin, il affirme : "Planifier les relations sexuelles peut sembler la chose la moins romantique du monde mais l'intimité physique régulière est la clé du bonheur général dans une relation". Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire...