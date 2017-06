Vous avez déjà été en retard au lycée ? Si oui, alors vous savez que c'est une véritable galère de chercher le mot d'excuse parfait : panne de réveil ou autre accident de parcours sur la route sont les excuses favorites des élèves mais on ne va pas se mentir, les profs ne sont pas dupes. Mais à Lorient, des élèves ont trouvé l'excuse parfaite. Parce qu'ils ont séché les cours pour rencontrer le président de la République (alors en visite), ils ont l'excellente idée de lui faire signer leur mot d'excuse.

Emmanuel Macron n'est pas le premier président à le faire mais, reconnaissons-le, les élèves en question ont eu du cran : "Je soussigné Emmanuel Macron, président de la République française et Chef de l’armée, autorise Yoan, Hazal, Juliette, Elouan, Solène, Yaz à arriver en retard pour me rencontrer.", est-il écrit. Et le pire, c'est qu'une représentante du comité d'En Marche en a remis une couche : "Si les surveillants ne vous croient pas, qu’ils m’appellent pour confirmer." Avouez, vous aussi, vous auriez aimé y pensé avant eux.