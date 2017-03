Virgin Tonic : Quand elles font l'amour un tiers des femmes pensent aux bras de leurs partenaires

Que se passent t-il dans la tête des femmes lorsqu'elles font l'amour ? C'est une question souvent posée mais qui n'avait pas de vraie réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on a découvert à quel âge on prenait le plus de plaisir au lit, le magazine américain Women's Health a interrogé 2500 femmes sur leurs pensées pendant l'acte sexuel et ce n'est pas ce que vous pensez ! En effet, 30% des femmes affirment penser et être stimulées par les bras de leurs partenaires. 25% d'entre elles pensent aux épaules de l'homme et seulement 6% s'attardent sur les abdos.

A quoi pensent les femmes pendant le rapport ?

En revanche, faites bien attention car même avec les épaules de Hercule, vous pourriez faire le pire des faux pas si vous ne soignez pas votre haleine ! En effet, plus de 50% des femmes désignent la mauvaise haleine comme un véritable tue l'amour et pourrait vous faire perdre toutes vos chances ! Vous l'auriez compris, pas besoin d'avoir un six packs pour que votre partenaire pense à vous et vous savez désormais ce qui traverse l'esprit des femmes pendant le rapport sexuel. Et si vous désirez booster votre libido pour plus de plaisir, il vous faudra manger des pommes !