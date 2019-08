Il fallait y penser ! Si la technique n'est pas si méconnue, elle n'est pourtant pas encore démocratisée : samedi dernier, à Agen, deux hommes ont tenté de faire passer des objets illicites via des Kinder Surprise : si l'idée peut faire sourire (et on le comprend), il faut savoir que les Kinder Surprise sont parfois utilisés pour faire passer des puces de téléphones ou de la drogue.

Evidemment, les deux coupables ont été interpellés et pas plus tard que lundi, ils ont plaidé coupable. Les deux hommes ne sont pas inconnus des services de police et ont été condamnés à six mois de prison "dont un avec mandat de dépôt", pour citer le 20 minutes.

Avouez, vous ne verrez plus un Kinder Surprise de la même façon !