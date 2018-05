Virgin Tonic : Quand des moines veulent rebrasser une bière mais... qu'ils ont perdu la recette

Les rêve des moines de Grimbergen, ce serait de brasser de nouveau la bière qui porte leur nom dans leur abbaye. Notez que la dernière fois qu'ils ont brassé eux-mêmes leur bière noire, c'était en 1797. Entre temps, les choses ont changé et la création de la fameuse bière a été déléguée à la brasserie Maes (devenue Alken-Maes) afin de faire perdurer la marque. Mais le souhait le plus cher des moines, c'est de rapatrier la création de leur bière à l'abbye : "Chaque jour, nous recevons des visiteurs qui demandent où se trouve la brasserie. Et s’ils viennent de l’étranger, ils ne comprennent pas que nous ne brassons pas de bière", a expliqué Karel Stautemas à Laatste Nieuws. Mais le souci, c'est que la recette originale demeure introuvable...

A la recherche de la recette !

Pour la trouver, des bénévoles ont fait des recherches dans les archives de l'abbaye et ce, pendant un an. Mais, rien. "Nous connaissons l’emplacement exact, nous l’avons déjà trouvé dans nos archives", a-t-il assuré. "Nous avons également des documents montrant que les pères ont alors acheté de l’orge aux agriculteurs locaux. Nous connaissons même tous les ingrédients. La seule chose que nous ne savons pas, c’est ce que nous devons prendre de chacun. La recette est indisponible pour l’instant.", explique ainsi le prieur. Mais, les moines ne baissent pas les bras ! Ils ont "bon espoir que la recette réapparaisse". Et vous savez ce qu'on dit, à coeur vaillant, rien d'impossible !

