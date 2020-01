Virgin Tonic : Quand des enfants commandent près de 630 euros de jouets sur Alexa

Peut-être avez-vous investi dans l'enceinte connectée Amazon, Alexa. Et si c'est le cas, alors vous ne pouvez que témoigner de son utilité ! Mais si vous avez des enfants ET une enceinte, un conseil : ne les laissez pas approcher - au risque de vous retrouver avec une commande de jouets non désirée !

La commande non choisie !

Direction le Michigan (aux Etats-Unis), où Veronica Estelle et ses deux enfants ont vécu une sacrée aventure : pendant les fêtes, ces derniers (âgés de 6 et 4 ans) ont passé une commande de jouets de 630 euros. On imagine la tête de la maman quand ils ont reçu des maisons de Barbie, des poupées, des figurines Pyjamasques et aussi des lot de batteries électriques...Veronica leur a fait croire qu’ils allaient être punis parce qu’ils avaient organisé leur propre Noël. Heureusement pour elle, Amazon a remboursé l’intégralité de la somme car une telle manoeuvre est considérée comme une fraude de carte de crédit...

On le répète, maintenez vos enfants loin d'Alexa !