Virgin Tonic : Quand des commentateur de Canal + se lâchent (VIDEO)

Ce matin, dans le Virgin Tonic, on vous parle un peu de la Ligue 2 et plus précisémment, du match qui a opposé Béziers à Metz. Jusque là, tout va bien. Mais ce qui devrait faire votre journée, c'est cette vidéo où des commentateurs de Canal + , pensant leurs micros fermés, se sont lâchés. C'est cadeau ! On le doit à un utilisateur de Twitter qui, grâce à une chaîne suédoise a pu voir le match en streaming. Avec une première mi-temps qui plafonne à 0-0, on comprend nettement leur ennui... mais surtout, toujours véréfier que les micros sont fermés !

Mon plaisir du lundi, les micros non coupés à la mi-temps de la L2 sur le signal international de mon diffuseur suédois... pic.twitter.com/WPabOdhK4E — Stanislas Mourdon (@StanMourdon) 17 septembre 2018

« Bon, les gars, je me casse pour la deuxième mi-temps. Je vais en ville, hein, ce sera mieux », lâche ainsi Philippe Carayon. Et ça continue : « Si on résume, on a une pelouse de m…, on a eu une occasion de chaque côté en première mi-temps et c'est à peu près tout », poursuit Jean-Luc Arribart. On termine avec le bouquet final, « Put…, il me faut une bière là ! ». Inutile de préciser que notre cher abonné Twitter s'en est donné à coeur joie. On vous laisse savourer.