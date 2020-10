Virgin Tonic : Quand des astronautes utilisent un sachet de thé pour trouver une fuite

En septembre 2019, une fuite d’air avait été détectée au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Evidemment, la Nasa ne s'est pas inquiétée pour si peu... jusqu’à récemment. Depuis quelques semaines, la fuite semblait devenir de plus en plus importante. Les astronautes chargés de la découvrir ont utilisé un procédé plus qu'ingénieux pour la déceler. Tenez-vous bien, ils ont utilisé des sachets de thé.

Ils trouvent une fuite grâce à un sachet de thé

"Bien que la vie de l’équipage ne soit pas directement en danger, il devenait nécessaire de mieux contrôler l’atmosphère de la station. Le module le plus vétuste de l’ISS, le russe, a rapidement été pointé du doigt. Pour savoir où se situait précisément la fuite, les astronautes ont extrait des feuilles de thé d’un sachet et les ont libérées dans le module. Ces dernières ont été suspendues en microgravité et observées par les cosmonautes à l’aide d’un appareil", explique le 20 minutes.

Les feuilles ont ainsi montré « précisément la direction dans laquelle l’air est aspiré par la fuite d’air ». Comme quoi, on arrive toujours à se débrouiller avec le minimum !