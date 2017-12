Virgin Tonic : Quand Burger King offre un resto à son plus grand fan (VIDEO)

Revoyez vos listes ! Avec (beaucoup) de chance, vous aurez peut-être -vous aussi- droit à votre restaurant. Pour une fois, on ne vous emmène pas aux Etats-Unis. Direction Bordeaux, là ou un grand fan de la chaîne de fast food s'est vu offrir un restaurant ! Sullivan est l'internaute qui était le plus actif sur la page de Burger King. Pour preuve, il a laissé près de 637 commentaires au cours de l'année. Et pour le remercier, la chaîne a vu les choses en grand. Vous l'aurez compris, il peut se vanter "d'avoir" un restaurant - même si, évidemment, il ne le gère pas.

Le plus beau, c'est que le restaurant a été emballé (oui, emballé) avec près d'un kilomètre de papier cadeau ! Depuis le 19 décembre, Sullivan a gagné près d'un an de Burger King : place de parking, carte gold... tout a été mis en place pour prendre soin de ce grand fan !