Virgin Tonic : Quan Michel Sardou oublie les paroles de ses propres chansons

Ca arrive même au meilleur ! On se souvient que Justin Bieber avait eu du mal à retenir les paroles espagnoles de Despacito (mais bon, à l'époque on n'avait pas La Casa de Papel pour relever le niveau d'espagnol). Mais jeudi soir, c'est Michel Sardou qui a oublié les paroles du Conemara. Pour rappel, le chanteur français donnait son tout dernier concert devant une salle pleine. Et au moment de jouer ce titre culte, l'émotion lui a fait oublié les paroles. "Je la chante depuis 100 ans et il faut que je me goure ce soir pour mes adieux", s'est-il amusé.

Après toutes ces années, ce n'est pas un oubli qui va lui gâcher la soirée. Michel Sardou a fait ses adieux sur une note légère et ensuite, c'est de façon sobre qu'il a dit au revoir à son public. Mais au moins, les personnes présentes dans la salle auront un beau souvenir !