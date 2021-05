Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au cœur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Comme le précise Wikipédia, "les individus atteints de misophonie sont le plus souvent agacés, voire enragés par des sons spécifiques, des bruits dits 'normaux'. La plupart des misophones ne sont pas agacés par les bruits qu'ils produisent eux-mêmes. Les sons déclencheurs provoquent de la colère". Que ce soit le bruit de paille causé par votre voisin de table au restaurant, le stylo de votre collègue de bureau, le claquement des lèvres de votre conjoint ou encore le tapotement des doigts sur la table, il existe une multitude de bruits qui peuvent agacer fortement les misophones. Cette réaction aversive s’accompagne généralement d’une envie impulsive de faire immédiatement cesser ce bruit. Selon plusieurs études, la misophonie concerne, à différents degrés, une grande partie de la population. Et vous, ça vous concerne ?