Virgin Tonic : Qoobo, le coussin qui remue la queue... comme un chat !

Si l'info sur Ed Sheeran et son accident (qui pourrait compromettre ses prochains concerts) vous a contrarié, on a la news qui va vous redonner le sourire ! Et on doit encore cette grande trouvaille aux japonais. Vous voulez adopter un chat sans toutes les contraintes qui vont avec ? On vous présente Qoobo ! Développé par la société nippone Yukai Engineering, il reconnait les caresses et remue la queue lorsqu'on le touche, disposant ainsi d'une autonomie d'environ 8 heures. Plus vos câlins sont appuyées, plus la queue s'agite intensément !

Plus besoin d'acheter les croquettes et fini les litières sales ! Pour 90€, Qoobo s'agite comme un vrai chat lorsqu'il est caressé et se montre très réactif. Il est doux, discipliné et d'après les japonais, ce robot vous fera oublier votre besoin d'acquérir un vrai chat ! Alors, que pensez-vous de Qoobo ?