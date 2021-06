Virgin Tonic : PS5, Nintendo Switch... louez votre console Next Gen !

Avis aux Gamers ! Alors que de nombreux joueurs sont encore (et toujours) à la recherche d'une console PS5, Micromania a peut-être une solution : oui, vous pouvez louer votre console. Explications.

Ainsi, trois forfaits sont proposés : un premier à 17 euros pendant 24 mois, un deuxième à 24,99 pendant 24 mois et un dernier à 19 euros (pour une durée de 36 mois).

Louez votre PS5 !

Forfait starter (2 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 17,49 euros, soit 472,26 euros au total

Forfait Pro Gamer (2 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 24,99 euros soit 644,76 euros au total

Forfait Pro Gamer+ (3 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 35 loyers de 19,99 euros soit 769,64 euros au total

Notez que les forfaits plus avancés vous permettent d'obtenir une deuxième manette, un bon d’achat de 40 euros mais aussi des garanties contre la panne et la casse. Dans la mesure où une PS5 vaut 499,99 euros, on vous conseille de faire vos calculs avant...