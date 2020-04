Virgin Tonic : Pronovias offrira des robes aux futures mariées employées dans les hôpitaux

C'est la bonne nouvelle du jour ! Le groupe Pronovias (qui, vous le savez, est spécialiste des vêtements de mariée de luxe) a décidé de se mobiliser pour le personnel qui lutte au quotidien contre la crise. Tenez-vous bien, l'entreprise a annoncé qu'elle offrirait des robes aux futures mariées qui, actuellement, sont en première ligne contre le Covid-19 à travers le monde. Et ce n'est pas tout ! Une collection spéciale a été lancée, « The Heroes Collection ». « C'est un honneur de montrer mon soutien et de sensibiliser l'opinion à toutes ces femmes qui font de leur mieux pour surmonter cette pandémie. L'amour va tout conquérir », a déclaré la directrice dans un communiqué.

Le geste de Pronovias

"Les futures mariées pourront recevoir une robe gratuite jusqu'au 31 août 2020. « The Heroes Collection » est disponible exclusivement dans les flagship Pronovias en Espagne (Barcelone, Madrid -Velázquez, Séville), Italie (Rome, Milan), France (Paris, Lyon, Marseille) Portugal (Lisbonne), Royaume-Uni (Londres), États-Unis (New York, Los Angeles, Miami, Houston) et Mexique (Mexico)", rapporte Fashion United.

Un geste qui nous rappelle que l'amour vaincra toujours !