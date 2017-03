Virgin Tonic : Privés de frites, les résidents de cette maison de retraite se révoltent !

Vous vous souvenez de l'histoire de cet enfant qui a conduit 3 km pour aller s'acheter des frites ? E bien nous avons une autre histoire aujourd'hui, qui prouve l'importance des frites dans notre quotidien. On ne badine pas avec la frite, une fois ! Dans la résidence Hubiliac, à Saint-Marcel en Bourgogne, cela fait plus d'un an que les seniors n'ont plus eu de frites à déjeuner, depuis la panne de la friteuse. Alors que ceux-là pensaient que le problème se réglerait, après plus d'une année passée sans ce doux plat, les résidents ont décidé d'agir ! Depuis quelques jours, les seniors se rebellent et ont même pris la décision de s'organiser afin d'interpeller la direction de la maison de retraite, ainsi que la mairie de la ville. C'est la mutinerie à Hubiliac !

Si l'amour de la frite est la raison de cette révolte, les employés les soutiennent puisque depuis que la friteuse est en panne, il y a beaucoup moins d'inscriptions à la cantine. Et sachez que la révolte se fait de plus en plus rude, puisque le maire de la commune a décliné toute proposition de remplacement de la machine au coût estimé à 4000 euros : "Nous préférons attendre pour repenser les équipements dans leur ensemble et les adapter aux besoins des résidents." On espère pour les seniors que le problème va se régler dans les plus brefs délais. Après tout, on ne badine pas avec la frite !