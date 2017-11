Virgin Tonic : Privé de permis, il remercie les gendarmes avec une carte postale

Ce matin encore, Camille Combal, Ginger, Clément, Nico du Bureau et Mélanie sont à l'antenne pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur ! Si l'on vient de découvrir grâce à l'équipe du Virgin Tonic l'ultime différence entre les hommes et les femmes au lit, Camille Combal nous offre une belle histoire aujourd'hui. Il y a quelques jours, les gendarmes de la Fère-Champenoise (Marne) ont reçu une lettre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Elle a été rédigée avec soin, par un automobiliste accidenté en 2015, qui avait consommé de l’alcool avant de prendre le volant. Celui-ci s'était fait retirer son permis par les gendarmes et a souhaité, plus de deux ans plus tard, leur adresser un petit mot.

"Aujourd'hui, je l'ai récupéré, et je tenais à vous remercier car ça m’a mis du plomb dans la tête et ma femme m’aime beaucoup plus maintenant" écrit-il. Plus de deux ans plus tard, l’homme, qui vient de récupérer son permis de conduire, a tenu à remercier les gendarmes, touchés par ce geste. On le félicite, un grand bravo à lui pour son courage et cette attention si singulière.