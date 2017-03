Virgin Tonic : Près de la moitié des hommes infidèles rencontrent leur maîtresse au travail

Parce que tous les couples rencontrent des passages à vide, certains hommes se réfugient dans le travail. Ils ne comptent pas les heures, y passent tout leur temps pour repousser le moment de rentrer à la maison et c'est là-bas qu'inévitablement, ils peuvent se rapprocher d'une femme... qui pourrait devenir leur maîtresse. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic.

Croyez-le ou non, près de 4 hommes sur 10 rencontreraient leur maîtresse sur leur lieu de travail. Et pour toutes les raisons exposées ci-dessus, c'est assez logique. D'ailleurs, quand on y pense, Brad Pitt a rencontré Angelina Jolie sur le tournage de Mr & Mrs Smith... évidemment, il ne faut pas en faire une généralité. Voyez le verre à moitié plein : l'autre moitié des hommes se contentent de travailler au bureau.

Et puisque nous parlons de couple, saviez-vous que les couples qui boivent ensemble sont les plus heureux ?