Virgin Tonic : Prendre une douche tous les jours serait mauvais pour la peau !

Contrairement aux idées reçues, prendre une douche tous les jours ne serait pas bon pour la peau, bien au contraire. Sachez que notre peau est recouverte d'une fine couche protectrice et qu'abuser des douches serait le meilleur moyen d'abîmer cette fameuse couche. Et c'est justement elle qui nous préserve des germes. Autrement dit, si vous ne prenez pas votre douche tous les jours, alors votre peau vous en remerciera. Notez d'ailleurs que selon un sondage relayé par bioalaune, près de 57% des français avouent ne pas se doucher tous les jours.

"Les douches trop fréquentes rendent notre peau plus irritable et vulnérable aux agressions extérieures. En effet lorsque nous prenons une douche, une partie du film hydrolipidique de notre peau se retire. Cette fine pellicule composée de kératine, de sébum, de sueur, et d’eau conserve l’hydratation de notre peau et nous protège des bactéries", explique ainsi le média. Alors à l'approche de l'été et de sa chaleur étouffante, il va falloir faire des choix : se refraîchir ou alors, préserver a peau ! Mais si vous réduisez le nombre de douche, ce sera toujours un bon moyen de faire des économies et de préserver l'environnement. Voilà qui vient s'ajouter à l'astuce trouvée par ce plombier !