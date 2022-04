Virgin Tonic : Prendre des bains de nouilles, la tendance japonaise qui fait fureur pour se détendre

Pour se détendre, rien de tel qu'un bon bain chaud. Mais, au Japon, on n'est pas du genre à barboter dans de l'eau parfumée à la lavande... en fait, on préfère de loin prendre des bains... de nouilles. Oui, vous avez bien lu.

Le concept ? Se délaisser pendant quelques heures dans un baignoire remplie de nouilles. Et ce n'est pas tout ! "Il existe même des spas consacrés à la relaxation par les pâtes Ramen, comme le Yunessun Spa House à Hakone, dans le Sud-Est du Japon", explique le média Néon. Dans ces baignoires, l'on retrouve ainsi du bouillon de porc (par exemple) et des nouilles synthétiques (afin d'éviter le gâchis alimentaire). Et le plus beau, c'est que cette nouvelle Thalasso serait excellente pour la peau.

« Dernièrement, les gens sont vraiment très préoccupés par la beauté de leur peau et ils connaissent les bienfaits du collagène, protéine contenue dans notre bouillon de porc. Dans ces bains, tout le monde peut prendre du plaisir tout en profitant des bienfaits pour la santé de nos nouilles ramen », explique Ichiro Furuya (gérant du SPA) au Time. On vous l'accorde, c'est une thalasso on ne peut plus particulière... !