Virgin Tonic : Premier rendez-vous raté, détective privé... Les news pour briller à la machine à café !

Ce matin, tentez votre chance de remporter un an de loyer comme Manu, Jennifer, ainsi que Mathieu ! Mais ce n'est pas tout ! Comme dans chaque émission du Virgin Tonic, toute l'équipe s'occupe de partager avec vous de nombreuses news pratiques et/ou insolites ! Et ce matin, Camille nous en dévoile quelques unes qui risquent de vous faire briller à la machine à café au travail aujourd'hui ! On vous parle de rendez-vous galant et de cette chose rédhibitoire à ne pas faire lors d'un premier rdv, mais également de café et de détective privé ! Voici les news pour briller à la machine à café !

Vous adorez le café mais vous passez votre temps à vous bruler la langue car il est trop chaud ? Ember va vous changer la vie ! Cette nouvelle tasse vous permet de régler la température de votre boisson chaude... à distance ! Si vous cherchiez un cadeau pour les fêtes, cette tasse s'achète au prix de 68 euros et son thermos coûte lui, autour de 127 euros !

Il existe de nombreuses choses à ne pas faire lors d'un rendez-vous galant oui. Mais sachez que pour plus de 66% des français, les bruits de mastications sont rédhibitoires !

Tout le monde connait la série Colombo et son mythique inspecteur ! Interprété pendant de longues années par Peter Falk, la série a pris fin quelques années avant le décès de l'acteur, le 23 juin 2011. Mais, sauriez-vous deviner quel métier exerce la vraie fille de Colombo (Peter Falk) ? Dans la vraie vie, la fille de l'acteur est... détective privée ! Improbable !