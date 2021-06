Virgin Tonic : Pourquoi se marie t-on en blanc ?

Vous le savez, chaque matin, Clément répond aux questions des enfants. Et en cette période (presque) estivale, on se penche sur les mariages : pourquoi se marie t-on en blanc ?

Pourquoi se marie t-on en blanc ?

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, les femmes ne se mariaient pas en blanc - bien au contraire. Or, parce le blanc symbolise la pureté, l'innocence et la virginité de la future mariée, lentement mais sûrement, la couleur de la robe changera au fil du temps : il faudra attendre 1840 que le port de la robe blanche se généralise, suite au mariage de la Reine Victoria en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne le voile, ce dernier avait pour but de "cacher la mariée des yeux de son mari, qui ne la découvrait qu'au moment de la nuit de noces. Si le marié connaissait déjà sa future épouse, le couple partageait le voile pour être béni lors de la cérémonie", explique Instant Précieux.

Parce que les traditions évoluent et surtout, parce que les envies changent, 2021 voit de plus en plus de mariées se marier en couleur !