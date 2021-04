Virgin Tonic : Pourquoi rougissons-nous ?

Si vous écoutez le Virgin Tonic chaque matin, alors vous savez que Clément prend toujours le temps de nous éclairer de son savoir. Après nous avoir expliqué pourquoi les joueurs de Saint-Etienne étaient en vert ou encore pourquoi nous soufflons nos bougies à chaque anniversaire, on s'attaque cette fois à nos émotions. Pourquoi notre corps nous trahit-il lorsque nous sommes gênés ? Prenez des notes, on a la réponse.

Lorsqu'une situation vous gêne, vous allez automatiquement transpirer (ou du moins, ressentir un coup de chaud). Or, pour faire baisser sa température, le corps doit donc transpirer - tout en accélérant la circulation du sang. C'est la raison pour laquelle les joues (où la peau est plus fine) rougissent. Evidemment, plus vous focaliserez sur votre rougissement, plus votre stress augmentera. Résultat, l'afflux sanguin aussi...!

On vous promet, c'est mignon de rougir. Et puis, notez que nous sommes les seuls primates à rougir : les animaux, eux, ne connaissent pas ce phénomène.